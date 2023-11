FieraCavalli Verona: STRAVAGANCE, dell'allevamento della famiglia Cerimele di Agnone vince il premio "il miglior cavallo del 2023"

Grande successo anche quest'anno a Fieracavalli Verona per l'allevamento Santo Stefano dei Cavalli della famiglia Cerimele di Agnone. Oltre alle numerose gare di Halter, riservate alla razza Appaloosa, vinte con ben 3 cavalli, l'allevamento Altomolisano si è aggiuditato con la cavalla STRAVAGANCE, nata in Agnone, l'ambito premio conclusivo di Best in Show all Ages & all Breed, ovvero il miglior cavallo dell'anno 2023, tra tutti i cavalli delle tre le razze americane, Quarter Horse, Paint e Appaloosa.



Non solo a Fieracavalli, ma anche al Campionato Europeo Appaloosa svoltosi in Olanda nel mese di settembre, i cavalli del Dr. Daniele Cerimele, presentati dal figlio Filippo, hanno conquistato i due massimi titoli conquistabili nell'Halter: il Grand Champion Maschi e il Grand Champion Femmine con 2 cavalli nati nell'allevamento. Tutto questo conferma quanto tutto l'impegno profuso e le scelte allevatoriali fatte stanno portando verso risultati internazionali sempre più alti!