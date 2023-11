La Polisportiva Vastogirardi è vicina al proprio tesserato Stefano Pavone, che in occasione del match tra Vastogirardi - Campobasso giocato domenica 12 novembre è uscito anzitempo per infortunio. Dopo gli esami strumentali è stata riscontrata la rottura del legamento crociato anteriore. Un grande in bocca al lupo a Stefano, a cui facciamo i nostri più sinceri e affettuosi auguri, per una pronta e rapida guarigione.