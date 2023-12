A dieci giorni dallâ€™intervento al cuore torna a parlare il presidente Roberti: Il peggio Ã¨ passato

A dieci dall’intervento al cuore presso l’ospedale di Chieti, torna a parlare il presidente della Regione Molise Francesco Roberti.

«Purtroppo hanno dovuto incidere la ferita ed applicare un piccolo drenaggio per evitare la costituzione di un ascesso. Al di là dei forti dolori il peggio è passato, ci vorrà ancora qualche giorno di riabilitazione e medicazioni. Oggi finalmente posso ringraziare il direttore della UOC di Pescara, il dottor Leonardo Paloscia che senza indugio mi ha soccorso e organizzato il trasferimento presso il centro di cardiochirurgia di Chieti affidandomi nelle mani del professore Umberto Benedetto, un ragazzo di grande professionalità, espressa con semplicità ed umanità unica. Con il suo staff, mi hanno fatto sentire al sicuro fin dal primo momento. Un personale riabilitativo, infermieristico e Oss, simpatico e vivace, ogniqualvolta lo sconforto prende piede loro sono pronti a farti sorridere. Grazie a S.E. Mons. Bruno Forte e Don Renato, per aver pregato insieme e ricevuto l'Eucaristia. Il più bel ricordo è il volto dell'anestesista, il dott. Di Rienzo Antonio, sul freddo tavolo operatorio, le sue calde mani mi hanno accarezzato il volto appena somministrato l'anestesia, rassicurandomi che al risveglio ci sarebbe stato lui. È stato il primo volto che mi è apparso al risveglio. Voleva dire che era andato tutto bene. Grazie alla mia famiglia e a mia moglie, un vero angelo sempre presente. Con queste poche parole voglio inoltre ringraziare i tanti colleghi politici che mi hanno inviato i loro auguri di pronta guarigione e il Presidente della Regione Abruzzo, on. Marco Marsilio che puntualmente si informava sul mio stato.

Voglio ringraziare tutti voi amici che mi avete inviato messaggi, saluti, abbracci, testimonianze di affetto e incoraggiamenti che sono la vera forza per una pronta guarigione».

Al presidente Roberti gli auguri di una pronta guarigione dalla redazione di Altomolise.net