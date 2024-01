Nessuna prevendita dei biglietti per il film “C'e' ancora domani” di Paola Cortellesi. Da questa sera al teatro Italo Argentino di Agnone

Riceviamo molte telefonate dai paesi del circondario di Agnone di persone che si informano di una eventuale prevendita dei biglietti per il film “C'e' ancora domani” di Paola Cortellesi. Non e' prevista una prevendita il biglietto si acquista all'arrivo al botteghino del teatro. I posti a disposizione sono oltre 200 e non sono numerati.

Il teatro si trova in Corso Vittorio Emanuele, 69, 86081 Agnone( IS) Telefono: 0865 779030

Per l’opera dell’attrice e regista romana la programmazione prevista è la seguente: Venerdì 5 gennaio: 21.30 Sabato 6 gennaio: 18.00 e 22.00 Domenica 7 gennaio 18.00 e 21.30 Lunedì 8 gennaio: 21.30