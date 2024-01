Per Alberghiero di Agnone previsto un Convitto nel piano di dimensionamento scolastico regionale 2024-2025"

4 gennaio 2024: E’ tornato a riunirsi oggi, presieduto dal Presidente Quintino Pallante, il Consiglio regionale che ha continuato l’esame e la discussione del “Piano di dimensionamento scolastico regionale. A.S. 2024-2025” (DGR n. 398/2023) presentato dalla Giunta regionale.

L’argomento era già stato avviato nella precedente seduta dell’Assemblea dello scorso 28 dicembre nella quale il relatore, Consigliere Fabio Cofelice, aveva illustrato all’Aula il provvedimento, riportando la sintesi della discussione svoltasi in Commissione per l’espressione del parere favorevole. Cofelice aveva evidenziato come il Consiglio si è trovato ad esaminare il provvedimento solo ora perché da poco erano stati approvati dalle due Province (che recentemente avevano visto rinnovati i vertici) i Piani di dimensionamento di competenza.

Il relatore, poi, aveva anche ricordato come il decreto 127/2023, emanato di concerto tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito e il Ministero delle Finanze, aveva previsto, per quanto concerne il Molise, per l’annualità 2024-2025, la riduzione di 2 unità del numero complessivo delle direzioni scolastiche. Cofelice aveva, inoltre, sottolineato come le due Province, rispetto a tale previsione, avevano fissato nei rispettivi Piani, la soppressione di una sola direzione scolastica, lasciando la responsabilità di una decisione rispetto agli obblighi del decreto 127 in capo alla Regione.