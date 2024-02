Addio a Felice Mitri, pilastro della politica locale per oltre trenta anni

Ad Agnone, si è spenta una delle figure più influenti e rispettate della storia politica locale degli anni 1968-1992. Felice Mitri, all'età di 94 anni è deceduto presso la sua abitazione. Conosciuto da tutti come una persona squisita e gentile, Mitri ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità agnonese.

Il suo legame indissolubile con l'Onorevole democristiano Bruno Vecchiarelli ha segnato un'era politica che ha plasmato Agnone dal 1968 al 1992. Per ben sei mandati, Mitri ha servito come consigliere e assessore comunale, dedicando la sua energia e impegno a sostenere le numerose campagne elettorali dell'on. Vecchiarelli, in un'epoca in cui il consenso della DC in Molise superava il 70%, Felice Mitri è emerso come uno dei principali artefici di questo successo, raccogliendo consensi non solo in città, ma anche tra gli abitanti delle campagne agnonesi e molisane.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità agnonese, che ha perso non solo un protagonista politico, ma anche un marito, padre e nonno impareggiabile. La moglie Giuseppina, i figli Mimina e Gino, i nipoti, il genero, la nuora e tutti i parenti piangono la perdita di un uomo che ha incarnato valori di coerenza, dedizione e onestà per tutta la sua vita. La comunità agnonese si unisce nel dolore, alla famiglia e il ricordo di Felice Mitri rimarrà indelebile nella memoria di chi ha avuto l'onore di conoscerlo.

La cerimonia funebre si svolgerà presso la chiesa di Sant'Antonio abate di Agnone il 3 febbraio alle ore 10.30

