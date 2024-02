All'Italo Argentino di Agnone arriva Francesca Reggiani con "Gatta morta"

Conclude il prossimo 15 febbraio la stagione del Teatro Italo Argentino di Agnone (Is) promossa dall'Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise, realizzata dalla Fondazione Molise Cultura, nell'ambito del progetto "Palcoscenici: il Molise è di scena". Dopo le apprezzate critiche sulla pièce "Nota stonata" portata in scena da Giuseppe Pambieri e Carlo Greco e l'appassionante tributo a Fabrizio De Andrè con il concerto racconto "Viva De Andrè", per il terzo appuntamento, in programma il 15 febbraio alle ore 21,00, il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani "Gatta morta", scritto con Valter Lupo e Gianluca Giugliarelli.

Lo spettacolo in tournée dopo la pandemia, è un one-woman-show che in novanta minuti schiera sul palco attualità e costume, informazione e politica, nel tipico stile a tutto campo dell'artista, che alza il sipario su un diario di quotidiane follie. Francesca Reggiani prende a pretesto la caratteristica principale della gatta morta, ovvero la capacità di manipolare gli altri, per raccontare le sabbie mobili del nostro tempo, l'incerto confine tra vero e falso, sentimenti e risentimenti, buoni visi e cattivi giochi. Un'abile fotografia dell'oggi scattata per ritrovarsi con un sorriso o, meglio, una fragorosa risata.

Biglietti disponibili su Ciaotickets o il 15 febbraio presso il botteghino del teatro a partire dalle ore 20,00.

info: prenotazioni@fondazionecultura.eu

#Agnone2026