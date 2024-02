Seduta del consiglio regionale il 14 febbraio 2024. Ecco gli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Campobasso, 12 febbraio 2024 – Il Presidente Quintino Pallante ha convocato per mercoledi 14 febbraio, con inizio previsto dei lavori per le ore 10.00, la prossima seduta del Consiglio regionale.

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

N. 1 Richiesta di convocazione di seduta monotematica su adozione Piano Operativo Sanitario (P.O.S.) 2023-2025;

N. 2 Mozione, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Provvedimenti in seguito alle aggressioni ai danni dei medici e degli agenti di polizia penitenziaria all'interno delle case circondariali molisane. Impegno al Presidente ed alla Giunta";

N. 3 Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Gravina e Romano, ad oggetto "Integrazione contratti 2023 per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera/specialistica ambulatoriale per l'anno 2023 IRCCS Neuromed e Gemelli Molise S.p.A./Responsible S.p.A. - SB, e predisposizione dei nuovi accordi per anni 2024 e seguenti. Rimozione criticità";

N. 4 Mozione, a firma dei consiglieri Salvatore, Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Commissariamento - Piano di rientro - P.O 2022-2024 - Osservazioni";

N. 5 Mozione, a firma dei Consiglieri Primiani, Greco e Gravina, ad oggetto "Assistenza pediatrica ambulatoriale nei giorni festivi e prefestivi";

N. 6 Mozione a firma dei consiglieri Fanelli, Salvatore e Facciolla, ad oggetto: "Interventi per la pediatria sul territorio regionale del Molise. Impegno al Presidente della Giunta Regionale";

N. 7 Mozione, a firma dei consiglieri Salvatore, Fanelli e Facciolla, ad oggetto: "Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi dell'Alimentazione e della Nutrizione e all'emanazione dei Decreti attuativi necessari per l'inserimento dei disturbi alimentari nei livelli Essenziali di assistenza (Lea)".

