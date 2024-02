Agnone: Defibrillatore donato in memoria di Mario Scampamorte sarà installato presso la Pro Loco domani 24 Febbraio

Domani, 24 febbraio alle 11:30 presso la sede della Pro Loco, un importante gesto di solidarietà e dedizione alla comunità verrà compiuto con il posizionamento di un defibrillatore, strumento fondamentale per la sicurezza e il benessere dei cittadini di Agnone. Questo defibrillatore avrà una dedica speciale in bronzo, un gesto che rimarrà per sempre nel cuore della comunità.

Il defibrillatore, donato dalla signora Nicolina Rossi, madre di Mario Scampamorte, sarà un tributo alla memoria del figlio che tragicamente perse la vita in un incidente nell'estate del 2021.

Questo gesto di generosità e amore verso la propria comunità è un modo tangibile per onorare la vita di Mario e assicurare che la sua memoria continui a vivere attraverso un dispositivo che potrebbe salvare molte altre vite.