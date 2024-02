Incendio in un seminterrato di una villetta a Campobasso: Intervento dei Vigili del Fuoco con l'utilizzo di un'autopompa, un modulo e un'autobotte

Nel pomeriggio di oggi, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta prontamente in una villetta situata alla periferia della città per domare un incendio che si era sviluppato nel piano seminterrato dell'edificio.

L'azione di soccorso è stata messa in atto con l'utilizzo di un'autopompa, un modulo e un'autobotte.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, il locale interessato dall'incendio è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco, che hanno temporaneamente interdetto l'accesso per evitare potenziali rischi per la sicurezza dei residenti e dei passanti.

Le cause dell'incendio sono al momento oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere le dinamiche e determinare le responsabilità legate all'evento.