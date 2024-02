Inaugurato lo Spazio Viva Vittoria a Isernia dall'Associazione MeToo

L'Associazione MeToo ha celebrato oggi, 23 febbraio, l'inaugurazione dello Spazio Viva Vittoria a Isernia. Questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Isernia e dalla Provincia, è un importante passo avanti nella promozione della solidarietà e della sensibilizzazione contro la violenza di genere.

La manifestazione è stata resa ancora più significativa dalla presenza della Signora Annalisa Carbone, designata come madrina dell'evento. Visibilmente emozionata e onorata di essere stata scelta per questo ruolo, la Signora Carbone ha ricevuto i ringraziamenti di Pasqualino De Mattia, presidente dell'Associazione MeToo, per il suo impegno e il suo sostegno.

Lo Spazio Viva Vittoria, ubicato nell'ex lavatoio di Isernia in Corso Garibaldi, è diventato la vetrina del progetto ideato dall'Associazione MeToo. Esso si propone di essere un laboratorio aperto a tutti coloro che desiderano contribuire alla realizzazione delle coperte che, nel mese di novembre, coloreranno la piazza Andrea di Isernia. Queste coperte saranno messe a disposizione per la raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza regionale Liberaluna.