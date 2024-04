Addio a Maria Rosaria Carosella, fondatrice della Scuola di Ricamo Santa Chiara di Agnone

È con grande tristezza che annunciamo il passaggio al cielo della signora Maria Rosaria Carosella, la fondatrice della scuola di Ricamo Santa Chiara di Agnone.

La sua scomparsa ha generato profonda commozione nella comunità agnonese, poiché ha rappresentato la perdita di una donna deliziosa ed elegante che ha dedicato anni di passione e professionalità all'antica arte agnonese del ricamo.

Grazie al suo impegno, questa tradizione secolare è stata non solo preservata, ma trasformata in un'attività produttiva di nicchia, sinonimo di qualità, diventando un punto di riferimento non solo per Agnone, ma anche per altre realtà molisane. La sua eredità di dedizione e talento continuerà a ispirare e influenzare coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di essere stati toccati dalla sua opera.

Condoglianze alla famiglia da Altomolise.net

Che la sua anima riposi in pace.