Molise 2024 Know and Trust, simposio biennale di chirurgia vascolare e cardiologia ad Isernia.

Le patologie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nei paesi occidentali ed interventi di prevenzione primaria e secondaria ne riducono l’incidenza.

Inoltre, i progressi notevoli che sono stati effettuati nel trattamento interventistico, chirurgico e farmacologico delle malattie cardiovascolari determinano un miglioramento sia della qualità della vita dei pazienti che dell’outcome.

Di tutto questo, ed altro ancora, se ne parlerà a “MOLISE 2024, KNOW AND TRUST”, il simposio biennale di chirurgia vascolare e cardiologica che si terrà al Grand Hotel Europa di Isernia dal 9 all’11 maggio 2024 ed il cui obiettivo è fare il punto sulle innovazioni tecnologiche e farmaceutiche nella gestione dei pazienti con patologie cardiovascolari.

Domani, 7 maggio, alle 10.30, al primo piano della sede ASReM di via Ugo Petrella a Campobasso, la presentazione dell’evento con i responsabili scientifici il dr. Luca Iorio e la dott.ssa Angela Rita Colavita.