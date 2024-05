Da Rosella e Midnight Style: Collezione primavera-estate, capi maschili e femminili in vetrina!

Con l'arrivo della stagione più attesa dell'anno, è tempo di rinnovare il guardaroba con la freschezza e lo stile della primavera/estate. Dai capi maschili a quelli femminili, le tendenze di moda per questa stagione promettono una varietà di stili e colori per soddisfare ogni gusto. Ad Agnone da Rosella e Midnight Style una vendita straordinaria. in Corso Vittorio Emanuele,

Per i gentiluomini alla ricerca di un look elegante ma informale, la collezione offre una vasta gamma di opzioni. Dai classici pantaloni chino ai freschi polo in cotone, passando per le leggere camicie a maniche corte, c'è qualcosa per ogni occasione. I colori della stagione, dai toni neutri ai pastelli vivaci, permettono di creare outfit versatili e alla moda.

Per le signore che vogliono aggiungere un tocco di glamour al loro guardaroba estivo, le opzioni sono altrettanto infinite. Dai romantici abiti floreali alle leggere bluse in tessuti trasparenti, ogni capo è progettato per esaltare la femminilità e la grazia. Gonne svolazzanti e pantaloni cropped completano il look estivo, mentre le borse colorate e gli accessori giocosi aggiungono un tocco di vivacità.

Tessuti leggeri e traspiranti assicurano freschezza durante le giornate calde, mentre tagli e vestibilità studiati garantiscono il massimo comfort in ogni occasione.