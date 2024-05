Gli AmicidiBlu Inaugurano la Loro Sede Operativa a Agnone

Con grande gioia, Gli AmicidiBlu annunciano l'apertura della loro sede operativa, un punto di riferimento per tutti gli Amici e per coloro che desiderano informazioni sull'associazione. Situata in Corso Vittorio Emanuele n°70, ad Agnone (IS), questa piccola sede sarà il luogo ideale per incontri, riunioni e attività culturali.

L'obiettivo principale di questo spazio è quello di offrire un ambiente accogliente e funzionale per gli incontri dell'associazione, ma anche per piccole esposizioni artistiche e creative. Sarà a completa disposizione dei Grandi #ARTISTIAMICI DI BLU che da anni supportano l'associazione, così come di tutti coloro che fossero interessati a contribuire con le proprie opere o partecipare alle attività.

Questa nuova fase rappresenta un traguardo significativo per Gli AmicidiBlu, che continuano con impegno e passione le loro attività no-profit a sostegno della comunità. Con il sostegno dei loro sostenitori e amici, sono certi di poter continuare a crescere e ad arricchire la vita della città di Agnone e oltre.

L'inaugurazione della sede segna l'inizio di una nuova avventura per Gli AmicidiBlu, e sono fiduciosi che questa sede diventerà un punto di incontro e di ispirazione per tutti coloro che condividono la loro missione. Sono grati per il sostegno ricevuto finora e invitano tutti a continuare a sostenerli in questa nuova fase emozionante della loro crescita.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questo importante traguardo e per continuare a diffondere l'amore per l'arte e la cultura nella nostra comunità.