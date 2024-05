Agnone: Su e GiÃ¹, Premiazione della 15^ Edizione - Ecco i Vincitori

La 15^ edizione della "Sù e Giù", manifestazione che segna la chiusura delle attività dell'Oratorio, ha visto la partecipazione di circa 100 concorrenti. La gara è iniziata con lo starter d'eccezione, il sindaco di Agnone Daniele Saia, che ha dato il via alla competizione.

Le categorie premiate, sia per adulti che per bambini, sono state quattro. Il meteo è stato clemente, allontanando le nuvole e la pioggia annunciata, per la gioia di tutti i partecipanti. La giornata si è conclusa con la premiazione dei vincitori, celebrando così un'altra edizione di successo di questa amata tradizione agnonese

.Ecco i nomi dei vincitori e delle vincitrici

Categoria unica da 6-12

Classifica generale

Categoria Maschile

Di Lullo Andrea

Foscarino Antonio

Orlando Giammarco

Categoria femminile

Marzaiolo Rachele

Di Filippo Sofia

Pallotta Asia

Categoria unica dai 13 anni in poi

Categ maschile

Perrella Diego

Marinelli Marco

Del Papa Andrea

Categoria femminile

Tufano Nicole

Amicone Vittoria

Catolino Adalgisa