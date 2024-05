Villacanale Cardioprotetta: Donazione di un defibrillatore in memoria di Ascenzo Mastronardi

Sabato 1 giugno alle ore 17:00, in piazza S. Giocondino nella frazione di Villacanale, Agnone, si terrà una cerimonia speciale per la donazione e l'installazione di un defibrillatore semiautomatico (DAE). Questo gesto generoso è stato fatto dalla famiglia Mastronardi per ricordare il compianto Ascenzo, nativo di Villacanale e operatore sanitario presso l'ospedale San Giovanni di Roma.

La cerimonia vedrà la partecipazione della moglie di Ascenzo, Maria, e dei loro figli, Piero e Marco. Inoltre, saranno presenti le autorità locali, varie associazioni e numerosi cittadini. Questa iniziativa è stata promossa dall'Associazione Culturale "Nuova Villacanale" in collaborazione con il Comitato di Quartiere.

L'installazione del defibrillatore rappresenta un passo importante per la sicurezza della comunità, rendendo Villacanale una frazione cardio-protetta. Dopo la cerimonia ufficiale, seguirà un momento conviviale per tutti i presenti, favorendo la socializzazione e il senso di comunità.