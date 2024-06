Belmonte del Sannio si colora: Biciclette fiorite trasformano il Paese in un arcobaleno

Una splendida idea è nata a Belmonte del Sannio per rendere il paese più bello e accogliente. Splendide biciclette colorate, ricche di fiori e cestini con piante colorate, sono state poste in angoli suggestivi del paese, creando un'atmosfera vivace e affascinante.

L'iniziativa è partita da Sandra, la parrucchiera del piccolo paese. Ha dipinto una bici rosa shocking, l'ha adornata di fiori e l'ha posizionata vicino al suo salone. Da lì è partita una gara amichevole tra i residenti per realizzare la bicicletta più bella, riempiendo tutti gli angoli del paese. Oramai, le biciclette sono settanta e nessuno ha intenzione di fermarsi.

Attraverso il web, le biciclette colorate di Belmonte vengono condivise anche dai belmontesi all'estero che inviano foto, contribuendo a diffondere questa iniziativa gioiosa. A Belmonte del Sannio, pur essendo un piccolo borgo, c'è una stretta collaborazione tra gli abitanti, che si sentono coinvolti e uniti.

Questo spirito di comunità si era già manifestato in passato con la realizzazione dei quadrati lavorati a maglia e all'uncinetto per il progetto Viva Vittoria Isernia, un'iniziativa nazionale contro la violenza sulle donne. Ancora una volta, Belmonte del Sannio dimostra come l'unione e la creatività possano trasformare un paese in un luogo speciale e accogliente.