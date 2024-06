Il Tour dello Storico Concerto Bandistico CittÃ  di Monteroduni continua con successo: Una giornata memorabile a Pescocostanzo

Continua il tour musicale dello Storico Concerto Bandistico Città di Monteroduni (IS) alla sua 167^ Stagione Artistica, dove lo scorso 31 maggio 2024 è stato ospite per l’intera giornata a Pescocostanzo (AQ) cittadina abruzzese facente parte del parco nazionale della Maiella, uno dei borghi più belli d’Italia, meta che attrae turisti e visitatori per tutto l’anno

. In occasione della festa della Madonna del Colle, di buon mattino la Banda di Monteroduni ha girato gran parte per le vie cittadine per poi accompagnare la processione che ha attraversato quasi tutto il centro storico alla presenza di numerosi turisti e fedeli accorsi alla festa di paese. Dopo un breve riposo pomeridiano la banda si è esibita con alcune marce sinfoniche nel cuore del centro storico.

Alle 21,30 in Piazza Umberto I davanti al Palazzo Comunale dove è situata anche la bellissima fontana di Piazza Municipio, è stato allestito il palco dove ha avuto luogo il concerto serale dello Storico Concerto Bandistico di a Monteroduni che si è esibito al pubblico con marce sinfoniche ed un gran finale esaltante con le musiche da film di Ennio Morricone, oltre al bellissimo ed emozionante brano La Vita è Bella di Nicola Piovani, riscaldando gli animi dei tanti appassionati presenti per l’occasione in una fredda giornata quasi invernale.

A fine concerto i musicisti sono scesi dal palco e si sono esibiti tra la folla presente in piazza con alcune marce The King e Francesca mandando in estasi i cittadini e turisti del borgo abruzzese. La banda ha salutato il pubblico con l’Inno degli Alpini e la marcia di Radetzky accompagnata da un scrosciante battimano di tutti i presenti. La Banda di Monteroduni non è la prima volta che si esibisce in questo paese, anche l’anno scorso ha partecipato alle feste patronali nel mese di agosto e anche quest’anno ritornerà per l’ennesima volta.

Tornando indietro nel tempo, per diversi anni, nel 2008 e 2014 il Concerto Musicale di Monteroduni si è esibito alla Giornata Mauriziana, celebrata presso il Sacrario Nazionale Mauriziano di Pescocostanzo, manifestazione militare alla presenza dei Sindaci del circondario, delle rappresentanze di decorati con Medaglia d’Oro Mauriziana dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Con la sua antichissima tradizione bandistica risalente al 1857, il Concerto Musicale di Monteroduni è uno dei più longevi ed è il più richiesto ed apprezzato dai tanti comitati che ne richiedono l’esibizione. Ancora una volta, per tutta l’estate, la Banda di Monteroduni allieterà tante processione, manifestazioni musicale, feste di piazza e terrà concerti in tutta la regione Molise e in quelle confinanti.