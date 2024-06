Agnone-Progetto "Anni in movimento" Corsi gratuiti di attività fisica per over 60

Il Comune di Agnone, in collaborazione con il Comitato Regionale Molise del CONI, organizza la presentazione del progetto “Anni in movimento”, un corso gratuito di attività motoria rivolto alle persone ultrasessantenni residenti nel Comune di Agnone.

Il progetto “Anni in movimento” intende offrire ai residenti over 60 un’opportunità ludico-ricreativa pensata per il benessere psico-fisico e le relazioni sociali. Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero +39 349 466 7518.