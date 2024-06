Meteo Molise: Tempo stabile e soleggiato, graduale rialzo delle temperature

Meteo in Molise: rapido miglioramento tra il 4 e il 5 giugno per effetto di una rimonta anticiclonica, foriera di ampi rasserenamenti e un graduale rialzo delle temperature: le massime si attesteranno su valori prossimi o superiori alla soglia dei 30°C nei settori pianeggianti non mitigati dalle brezze e lungo il versante ionico. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

MARTEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul subappennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico a 3600 metri. Mare poco mosso.

MERCOLEDI’: pressioni medio-alte interessano la regione determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico sui litorali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul subappennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Zero termico a 3400 metri. Mare poco mosso.

GIOVEDI’: l’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul subappennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Zero termico a 4000 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.