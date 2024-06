Progetto Fendi "Hand in Hand": l'Artigianato Artistico D'Aloise scelto per la Baguette tra tradizione e innovazione

"Hand in Hand" non è solo un progetto, ma una dichiarazione d'amore verso l'arte dell'artigianato. Silvia Venturini Fendi, con la sua visione, ha saputo creare un ponte tra passato e futuro, dove la tradizione incontra l'innovazione, e dove ogni prodotto è una celebrazione della maestria artigianale italiana. Con questa seconda edizione, Fendi continua a scrivere una storia di successo, fatta di persone, passione e arte. https://www.fendi.com/it-it/cm/inside-fendi/hand-in-hand-homepage/hand-in-hand-baguette-molise

Tra i protagonisti di questa seconda edizione, troviamo l'Artigianato d’Aloise, una storica bottega di Agnone specializzata nella lavorazione dei metalli fin dalla fine del XIX secolo. Guidati dall'abile maestro Filippo Catolino, gli artigiani di questa bottega hanno trasformato la tradizione secolare in un'opera d'arte contemporanea.

L'opera d'arte in questione è una Baguette all’uncinetto dall'effetto bicolore, creata tramite l'applicazione di oltre 750 paillettes di pelle e ottone, ciascuna incisa con il monogramma FF e i segni zodiacali. Questo straordinario pezzo combina la tradizione dell'uncinetto con l'eleganza del metallo lavorato, creando un connubio perfetto tra antico e moderno.

Il progetto "Hand in Hand" è una celebrazione dell'artigianato italiano, un viaggio che coinvolge maestri artigiani da ogni angolo del paese. Ogni pezzo creato non è solo un prodotto, ma una storia vivente che riflette le tradizioni e le tecniche uniche dei diversi territori italiani. Questa iniziativa non si limita a valorizzare i prodotti, ma mette al centro le persone, i veri custodi del sapere artigianale.

L'iniziativa "Hand in Hand" rappresenta un omaggio alla tradizione artigianale italiana, un patrimonio di inestimabile valore che Fendi si impegna a preservare e valorizzare. Ogni artigiano coinvolto porta con sé un bagaglio di conoscenze e tecniche tramandate di generazione in generazione, contribuendo a creare pezzi unici che raccontano storie di dedizione e passione.

Grazie all'Artigianato d'Aloise e ad altri artigiani come loro, il progetto "Hand in Hand" continua a portare avanti la tradizione, innovando e ispirando nuove generazioni.