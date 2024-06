Nasce a Vastogirardi il Percorso Turistico degli Archi

Un percorso turistico nel cuore del borgo antico di Vastogirardi per valorizzare e raccontare i frammenti della storia del paese tramite i nove archi ancora esistenti. Da un’idea del Sindaco del Comune altomolisano Luigino Rosato nasce così il Percorso degli Archi, un itinerario guidato che conduce alla scoperta del borgo ripercorrendo, attraverso le antiche porte di ingresso cittadine, la storia degli artigiani, dei commercianti e dei proprietari dei palazzi nobiliari di Vastogirardi. Interessante anche la descrizione della corte del Castello e le curiose vicende relative alle aggressioni di bande di malfattori.

Un progetto che ha visto la collaborazione attiva del Consigliere Comunale Claudio Iannone, che ha ricostruito e descritto il percorso della corte fortificata del castello, degli archi e del borgo antico; e della grafica Mariangela Izzi per la realizzazione di un dépliant informativo con QR code che collega ad un’audioguida narrata in italiano dal doppiatore di fama nazionale Ruggero Andreozzi e in inglese da Amy Cenci. La traduzione dei testi in lingua inglese e la consulenza informatica sono state affidate a Rita Di Benedetto ed Adriano Di Benedetto, entrambi di Vastogirardi.

Oltre alla guida interattiva con QR code presente sui dépliant disponibili sia in Municipio che negli spazi degli esercizi commerciali di Vastogirardi, lungo il cammino sono stati installati pannelli informativi e frecce direzionali per guidare i visitatori in autonomia attraverso il Percorso degli Archi. Un itinerario per scoprire il fascino e le peculiarità architettoniche ed urbane di un borgo che conserva ancora ben presenti le tracce di un passato che racconta una storia millenaria.