Centro Estivo "Mettiti in Gioco": Unâ€™estate piena di attivitÃ  organizzata da SELF Cooperativa Sociale ONLUS

Anche quest’anno, nei mesi di Luglio e Agosto,il centro estivo di Agnone organizzato dalla SELF Cooperativa Sociale ONLUS ha aperto le sue porte ai bambini e ragazzi della comunità, offrendo un’ampia gamma di attività per un’estate all’insegna del divertimento, dell’apprendimento e della creatività. Questo centro estivo rappresenta un punto di riferimento per le famiglie di Agnone, grazie all’impegno costante della cooperativa nel fornire un ambiente sicuro e stimolante. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/P/PROGRAMMA-CENTRO-ESTIVO-2024-(1).pdf

Attività Variegate per Tutti i Gusti

Il programma del centro estivo è ricco e variegato, progettato per soddisfare i gusti e gli interessi di tutti i partecipanti. Tra le attività proposte, spiccano:

Laboratori Creativi : Pittura, disegno, e altre forme di espressione artistica permettono ai bambini di esplorare e sviluppare la propria creatività.

Sport e Giochi all'Aperto : Calcio, pallavolo, giochi di gruppo e molte altre attività sportive aiutano i ragazzi a mantenersi attivi e a sviluppare lo spirito di squadra.

Musica e Danza : Sessioni di canto, lezioni di strumenti musicali e balli di gruppo che permettono ai giovani di avvicinarsi al mondo della musica e della danza.

Attività Didattiche: Workshop e attività educative per stimolare la curiosità e l'apprendimento anche durante le vacanze estive.

Musica e Divertimento

La musica gioca un ruolo centrale nel centro estivo di SELF Cooperativa Sociale ONLUS. Sono previste diverse iniziative musicali che coinvolgeranno i partecipanti in maniera attiva, permettendo loro di esprimere il proprio talento e di scoprire nuove passioni. Concerti, spettacoli e performance dal vivo saranno momenti di grande aggregazione e divertimento.

Un’Esperienza di Crescita

Partecipare al centro estivo non significa solo divertirsi, ma anche crescere. Le attività proposte mirano a sviluppare diverse competenze nei ragazzi, come la capacità di lavorare in gruppo, la creatività, la coordinazione motoria e l’autonomia. Il team di educatori e animatori della SELF Cooperativa Sociale ONLUS è altamente qualificato e lavora con dedizione per garantire un’esperienza positiva e arricchente per tutti i partecipanti.

Iscrizioni Aperte

Le iscrizioni al centro estivo di Agnone sono ancora aperte. SELF Cooperativa Sociale ONLUS invita tutte le famiglie interessate a visitare il centro e a scoprire di persona le numerose attività offerte. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la cooperativa direttamente in Via Matteotti 19, Agnone IS

Non perdete l’occasione di regalare ai vostri figli un’estate indimenticabile con SELF Cooperativa Sociale ONLUS! Il campus si tiene presso l'oratorio Giovanni Paolo II ed è organizzato dalla Self Cooperativa

Le iscrizioni si possono effettuare in sede in via matteotti 19 oppure al numero 3478912414

email coopselfagnone@libero.it