Chiauci- "Calici nel Bosco" al Cerris Park degustazione guidata di vini con abbinamenti a specialitÃ  locali

Domenica 30 giugno 2024, alle 17.30, il Cerris Park – Parco Avventura nel Bosco di Sant’Onofrio a Chiauci, ospita l’evento organizzato in collaborazione con l’AIS Molise – Associazione Italiana Sommelier delegazione di Isernia.

Nell’atmosfera gioviale di un pomeriggio d’estate nel Bosco di Sant’Onofrio a Chiauci (IS), torna la 3° edizione di Calici nel Bosco, degustazione guidata di vini con abbinamenti a specialità locali che quest’anno vede protagonista Alabastra – Cantina Pintore&Valentino di Cesinali (AV). L’evento è in programma domenica 30 giugno 2024, a partire dalle ore 17.30, ed è organizzato dal Parco Avventura Cerris Park e dall’AIS Molise – Delegazione di Isernia.

Una collaborazione, quella tra il Cerris Park e AIS Molise, che si consolida anno dopo anno: Calici nel Bosco si appresta infatti a diventare uno degli eventi di punta dell’estate in Alto Molise riuscendo a captare l’interesse anche di realtà vitivinicole extraregionali, come la Cantina avellinese Alabastra – Pintore&Valentino, in uno scenario di assoluto pregio naturalistico come il Bosco di Sant’Onofrio, immerso nella Riserva della Biosfera UNESCO Alto Molise. A condurre i partecipanti in un viaggio unico nel mondo del vino ci sarà proprio Lucia Pintore, produttrice di Alabastra – Pintore&Valentino che, per la prima volta come donna ha vinto il concorso miglior sommelier d’Italia nel 1987.

I vini scelti per la degustazione sono cinque: Falanghina IGT, Fiano IGP, Greco IGP, Aglianico IGT e Isola dei Nuraghi rosso IGP Achibera che saranno presentati con una spiegazione dettagliata del processo produttivo, delle caratteristiche organolettiche e delle combinazioni gastronomiche con i prodotti tipici del territorio e la locale polenta.

Il prezzo della degustazione guidata è di 25 euro a persona (cinque calici di vino, prodotti tipici, polenta). È prevista anche la possibilità di assaporare solo la polenta a fine degustazione con calici di vino a scelta (senza degustazione guidata).

AIS Molise dal 2009 qualifica e promuove la figura del sommelier e contribuisce alla diffusione della cultura del bere bene in maniera moderata e consapevole, oltre a svolgere numerose attività sul territorio come eventi e degustazioni a tema e seminari di approfondimento. Cerris Park è una realtà giovane nel panorama molisano: un Parco Avventura all’interno di un meraviglioso bosco di cerri con diversi percorsi pensati appositamente per bambini, ragazzi e adulti (2 percorsi MINI, 4 percorsi BABY, 5 percorsi OVER).

I posti sono limitati. È necessaria la prenotazione ai seguenti recapiti: +39 328 027 0890 oppure cerrispark.mdl@gmail.com