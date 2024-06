Il Suggestivo Volo dell’Angelo: Vastogirardi Celebra Maria SS. delle Grazie e San Nicola di Bari

Da oltre un secolo, la comunità di Vastogirardi celebra i festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie e del Patrono San Nicola di Bari con un evento suggestivo e di grande partecipazione emotiva: la Sacra Rappresentazione del “Volo dell’Angelo”.



Le origini del sacro rito sono mirabilmente descritte dallo storico e studioso Mauro Gioielli nel Libro “La Fanciulla con le ali. Il Volo dell’Angelo a Vastogirardi”:

Agli esordi del Novecento, il popolo di Vastogirardi volle far ampliare l’antica cappella dedicata alla Vergine delle Grazie. I lavori durarono una decina d’anni e la cappelletta si trasformò in una delle Chiese più belle del Molise. Vincenzo Liberatore, ispiratore dell’opera di restaurazione, pensò di inaugurare il nuovo Tempio mettendo in scena un evento unico e memorabile: il “Volo dell’Angelo”. L’Angelo viene rappresentato, il 1° e 2 Luglio, da una bambina di età compresa tra quattro e sei anni. La fanciulla viene assicurata a un solido cavo d’acciaio per mezzo di un’imbracatura di cuoio e, in virtù di un sistema di carrucole che collega la Chiesa a una casa che la fronteggia, percorre più volte “in volo” un percorso lungo circa 40 metri, fino a raggiungere la statua della Madonna delle Grazie, esposta davanti alla facciata della Chiesa.



Nel 2011, in occasione del Centenario della Sacra Rappresentazione, l’ex Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha definito la manifestazione “una fra le più sentite e originali forme devozionali d’Italia”, conferendo alla comunità di Vastogirardi una speciale medaglia di rappresentanza; nello stesso anno, la Rete Italiana di Cultura Popolare ha insignito l’evento del marchio “Patrimonio Culturale Italiano”.



Il “Volo dell’Angelo” è un evento unico e suggestivo: una fanciulla affida l’umanità intera, con le sue sofferenze e speranze, alla Vergine Maria perché, guidata dal Suo dolce cuore, germogli nella pace e nell’amore.