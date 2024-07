Maristella Porrone dottoressa in Economia e Management

“Una mattina accompagno mia figlia alla nota scuola elementare Gioacchino Belli di Roma e all’entrata incontro una delle maestre, a cui mi viene spontaneo domandare sono il Padre di Maristella Porrone qual è il suo rendimento scolastico. La suddetta Maestra mi risponde e cosa devo dirle, Maristella è la prima della classe. In quel momento oltre ad emozionarmi ho gonfiato il petto con orgoglio non solo come Padre, ma come Agnonese, in considerazione del fatto che una bambina proveniente da un paese, si fosse affermata in una scuola qualificata in una metropoli come Roma. Da lì inizia il viaggio di mia figlia , divenuto, nel corso degli anni una cavalcata trionfale…culminata nel conseguimento della laurea dii due giorni fa!”

Queste le parole con cui il Padre annuncia l’evento svoltosi in data 11 luglio 2024, allorché la nostra giovanissima ventiduenne, Maristella Porrone, presso la prestigiosa ed antica Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito la laurea triennale in Economia e Management , corso di Scienze aziendali, discutendo una tesi dal titolo – Il bilancio delle istituzioni pubbliche dal passato ad oggi; un caso applicativo , il bilancio dell’Ente Agenzia delle entrate -, con relatore la Prof.ssa Daniela Coluccia-

La candidata ha svolto un lavoro pregevole, discutendo la relativa tesi in maniera sicura e disinvolta e ricevendo l’apprezzamento della Commissione.

Oltre ai contenuti una parte commovente è stata rappresentata dalle dediche ed ai ringraziamenti di Maristella; in particolare emerge quello dedicato alla sua famiglia.

“A voi dedico questo traguardo, perché so che ognuno di voi ha contribuito con il proprio amore, il proprio carattere ed i propri errori a farmi diventare quella che sono….Risceglierei sempre voi, anche in un’altra vita.”

“A mio Padre , al suo essere unico; grazie per aver sempre creduto in me e per avermi insegnato a credere sempre nei miei sogni anche quando mi sembravano irrealizzabili……Ti voglio bene”. Questa la dedica per il Padre…

“Grazie a te Maristella per averci regalato sempre soddisfazioni dall’alto della tua classe, della tua serietà, del tuo spirito di abnegazione, della tua grinta della tua tenacia, della tua infinita dolcezza che farebbero breccia nel cuore di chicchessia. Grazie per essere una figlia ed una sorella meravigliose, grazie per la tua spiccata intelligenza, caratterizzata dal tuo fascino ammaliante, che conquista tutti!

Anche noi in 1.000 altre vite risceglieremo sempre te……….per tutto ciò che sei!

Questa la replica della Famiglia.

La giornata poi si è delineata nel tripudio dei festeggiamenti susseguenti alla proclamazione a “dottori” di tutti i candidati…….

In particolare Maristella con il lungo stuolo di amici e parenti venuti con un pullman da Agnone ha proseguito i festeggiamenti presso la “locanda Baffolona in località Ciampino, con degustazione dei prodotti tipici.

Auguri, dunque, dalla Redazione alla neo dottoressa Maristella Porrone, ai suoi genitori, gli avv.ti Paolo e Maria Giulia , alla sorella Azzurra ed ai parenti tutti.

Un plauso, in particolare , a Maristella per aver dato continuità al suo contributo alla cultura, nel segno della tradizione di Famiglia; ad Maiora per un futuro luminoso ed affascinante!