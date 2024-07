Tramonti tra i monti, carichi di colori che si riflettono nel fiume a Trivento: un connubio di natura, arte e fotografia

Trivento, 13 luglio 2024

Metti una calda serata estiva; una cittadina molisana situata a pochi km dalla costa e dalle principali città della regione, Trivento, nota per le bellezze architettoniche del suo suggestivo centro storico, per l’eccellente gastronomia, per l’arte dell’uncinetto; un Belvedere che si affaccia sulla vallata del Trigno ma anche contemporaneamente sui monti dell’Alto Molise fino a Capracotta, accarezzato da una brezza invidiabile…

Proprio dietro alle montagne oltre le quali “il sole va dormire” si creano, in presenza di particolari situazioni, dei a valle e sulle case del paese che serpeggia di lato.

È il magico momento della golden hour - quando tutto si tinge di colori che dall’oro vanno al rosso e al viola - a cui l’Associazione Centro Storico Trivento APS ha voluto rendere omaggio creando “Tramonti tra i monti”, un’iniziativa per scoprire la romantica bellezza del tramonto a Trivento e scattare fotografie indimenticabili dedicate alla Natura e all’Amore.

Abbiamo chiesto all’Associazione “Un filo che unisce” — nostra partner in questo progetto — di realizzare una cornice ad uncinetto (uno dei simboli di Trivento nel mondo) per immortalare e rendere più instagrammabili i tramonti.

Inoltre, abbiamo organizzato un concorso fotografico che premierà la miglior foto del paesaggio al tramonto e il miglior post per coerenza tra testo e immagine. La premiazione avverrà il prossimo 11 settembre, in occasione della tradizionale Festa di Sant’Emidio in cui nel centro storico si tiene la sagra dei cavatelli.

Per rendere davvero indimenticabile il momento dello scatto, abbiamo chiesto agli studenti del Liceo scientifico “Nicola Scarano” di selezionare una serie di testi poetici che sono consultabili attraverso un QR code e quindi possono essere copiati e incollati nella caption del post.

“Tramonti tra i monti” è anche un modo per vivere una fresca e ventilata serata estiva, provenendo dalla costa o dalle altre zone del Molise.