Magia e misteri al Castello D'Alessandro: un weekend tra sogno e realtà a Pescolanciano

PESCOLANCIANO. Il 27 luglio il Castello D’Alessandro si animerà di magia e misteri. La compagnia Cast di Isernia presenterà ‘Sogno di una notte di mezza estate’ presso la Neviera di Agapito all’interno delle mura dell’antica magione. Lo spettacolo, con prenotazione obbligatoria, si svolgerà in due turni alle ore 10 e alle ore 11:30. I posti sono limitati, quindi si consiglia la prenotazione: i bambini fino a 5 anni compiuti entrano gratuitamente. Il costo del biglietto è di 10 euro: per scoprire insieme se si tratta di sogno o di realtà.

Alla sera, poi, l’atmosfera cambierà nuovamente. Tra candele, danze e musica il castello si rianimerà per una notte. Quando iniziarono a fiorire le corti italiane del Rinascimento il patrocinio delle arti divenne una questione di primo piano per il prestigio che le Repubbliche o le Signorie dovevano ottenere. Le danze non potevano mai mancare nelle corti perchè esprimevano al meglio lo stile dell’uomo rinascimentale contribuendo a dare lustro alle casate. Nacquero perciò trattati e manuali che diedero un impulso allo sviluppo delle danze rinascimentali prima in Italia e poi in Europa. Dopo secoli di oblio le danze e i balli di quell’epoca sono stati riscoperti.

Grazie ad una ricerca storiografica e allo studio dei trattati è stata messa in evidenza l’importanza della danza nelle corti del Rinascimento. E grazie ad appassionati come Maria Letizia Garofalo e Monia Agostini, fondatori del gruppo ‘La pazzia del ballo’ di Narni, tali balli sono stati ‘ricostruiti’ basandosi anche sullo studio dell’iconografia. Uno studio accurato che ha portato a far rivivere le danze descritte dai testi del quindicesimo secolo di Domenico da Piacenza e Guglielmo Ebreo, primi trattati sull’arte coreutica e veri e propri manuali non solo di danza. Attraverso questi testi infatti possiamo conoscere gli usi e costumi dell’epoca, e abbiamo descrizioni dei comportamenti degli invitati ai numerosi banchetti e feste che le corti organizzavano, in cui il ballo era l’elemento principale.



Proprio il frutto di questo lavoro sarà presentato sabato, alle ore 21, dal gruppo ‘Danze antiche’ del corteo storico di di Giove. Un evento che porterà per la prima volta le vere danze rinascimentali in Molise. La famiglia D’Alessandro con la collaborazione di Intramontes aprirà per l’occasione il castello con una visita notturna, dove chi avrà la fortuna di trovare posto potrà anche rivivere i vari ambienti con dei brani suonati dal vivo da giovani talenti.

L’evento è solo su prenotazione scrivendo a info@intramontes.it oppure via whatsapp a al 3517995074.