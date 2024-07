Meteo: Dal weekend picchi di caldo africano fino ad agosto

Ancora più caldo con Caronte, che riporta l'afa sull'Italia con picchi di 40°C all’ombra su tante città. L'anticiclone africano punta ora sull'Europa, con la nuova ed ennesima ondata infernale che si dirige dal Marocco verso la Penisola, ma anche verso Francia e Spagna. E gli esperti, nelle previsioni meteo di oggi 26 luglio, attendono nuovi record.

Si prepara sul Marocco l’ennesima ondata di calore del 2024 verso l’Italia. Da Marrakech con 48°C a 450 metri di quota, da Fes con 45°C a 579 metri di altitudine, l'anticiclone africano punterà l’Europa.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la risalita dal Marocco del caldo africano verso la Spagna, la Francia e l’Italia. Almeno fino alla fine di luglio, avremo 6-8°C in più rispetto alla media del periodo in Italia.

La bolla subtropicale marocchina porterà un caldo ancora più estremo (fino a 12-14°C in più rispetto alla climatologia) su Spagna e Francia occidentale, frantumando vari record del periodo. Ma, come detto, anche in Italia il termometro supererà di 6-8 gradi la normalità, se di normalità ultimamente si può parlare. Sul nostro Paese ci saranno numerosi picchi di 40°C, ovviamente all’ombra.

Nel dettaglio, le prossime ore vedranno ancora temperature accettabili da Nord a Sud, seppur siano previsti ancora i 37°C a Firenze e Terni con 35°C sulla Capitale. A Milano la minima sarà ‘tropicale’ con circa 21-23°C mentre la massima non supererà i 32°C.