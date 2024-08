Da Vastogirardi al Kenya, Giorgia e Giorgio celebrano il matrimonio con i bambini dell'Orfanotrofio "God Our Father" di Watamu.

Il matrimonio di Giorgia Sciulli e Giorgio Cea è stato da favola, ma la realtà che hanno costruito insieme supera ogni fantasia. Il 27 luglio 2024, i due giovani di Vastogirardi si sono uniti in matrimonio nella chiesa Madonna delle Grazie del loro paese natale. La cerimonia è stata seguita da festeggiamenti spettacolari a Staffoli Horses, con il taglio della torta a bordo piscina, balli, canti e migliaia di luci colorate.

Tuttavia, il loro viaggio di nozze ha preso una piega straordinaria. Invece di scegliere una destinazione esotica, Giorgia e Giorgio hanno deciso di volare in Kenya per ricongiungersi con il loro "terzo cuore": i bambini dell'orfanotrofio God Our Father di Watamu. Giorgia aveva trascorso cinque mesi in Kenya all'inizio dell'anno, lavorando come insegnante di sostegno per un bambino figlio di imprenditori italiani. Durante quel periodo, sia Giorgia che Giorgio, un medico, si erano affezionati profondamente ai bambini e alle persone del luogo.

Anche i genitori di Giorgia, Stefania Lucarino e Tib Schulz, avevano visitato l'orfanotrofio portando aiuti raccolti tramite una campagna su Facebook. Giorgio, durante la visita, aveva effettuato visite mediche a tutti i bambini della struttura.

Per celebrare il loro amore e condividere la loro felicità, Giorgia e Giorgio hanno replicato il loro matrimonio in Kenya. Tutti i bambini dell'orfanotrofio sono stati invitati alla cerimonia africana, seguita da un pranzo e un tuffo in piscina nel resort gestito dai genitori del bambino seguito da Giorgia. È stata una giornata di pura felicità e allegria, un momento indimenticabile per tutti i presenti.

Il loro gesto ha riempito di gioia i cuori dei bambini e delle persone del luogo, dimostrando che l'amore e la generosità possono trasformare la realtà in qualcosa di ancora più bello delle favole. Giorgia e Giorgio, con il loro cuore grande quanto il mondo, hanno offerto un esempio luminoso di amore e solidarietà, unendo le loro vite e i loro sogni con quelli di una comunità lontana, ma ormai parte della loro famiglia.