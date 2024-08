Agnone: 8 Agosto raccolta firme per referendum contro l'Autonomia Differenziata

Agnone-Continua senza sosta la mobilitazione contro la legge sull’autonomia differenziata approvata recentemente in Parlamento. Giovedì 8 agosto, a partire dalle ore 10:00 e per l'intera giornata, in Piazza Giovanni Paolo II ad Agnone, si terrà un banchetto dedicato alla raccolta firme per il referendum di abrogazione della legge sull'autonomia differenziata,

I promotori della raccolta firme invitano tutti i cittadini a partecipare attivamente, sottolineando l’importanza di far sentire la propria voce in un momento cruciale per il futuro del Paese. "Vi aspettiamo numerosi per difendere insieme i nostri diritti e la nostra unità", dichiarano gli organizzatori.

La raccolta firme si svolgerà in un'atmosfera di partecipazione e confronto, offrendo un’occasione per discutere e informarsi su una legge che tocca da vicino il tessuto sociale ed economico dell’Italia. Non mancate a questo importante appuntamento civico in Piazza Giovanni Paolo II ad Agnone.