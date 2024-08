Villa Canale: Famiglie, Associazioni, Immigrati e Comune di Agnone Uniti per la Giornata Ecologica

L'associazione culturale "Nuova Villacanale " ed il Comitato di quartiere di Villacanale organizzano una giornata dedicata all'ambiente per

Venerdì 9 Agosto - con una “sinergia integrativa “finalizzata alla terza edizione della giornata ecologica di Villa Canale! Tante le forze scese in campo, tante associazioni che operano attivamente sul territorio, animate da buona volontà!

volontà che caratterizza da sempre i volontari, nonché i giovani della comunità alloggio Alto Molise, del Sai Agnone, del comitato di quartiere Villa Canale, della associazione culturale Nuova Villa canale , della struttura psichiatrica La Conca, del CAS hotel Sammartino e con il patrocinio e la fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale.

A migliorare e a rendere più operosa la giornata la presenza di Smaltimenti sud , ditta incaricata del servizio raccolta rifiuti!

La partecipazione attiva è il giusto collante con l’amministrazione , e’ un grande esempio di cooperazione per il bene comune che ci riempie di orgoglio e soddisfazione e voglia di continuare a fare bene!

Ora tutti insieme siamo proiettati a rendere la giornata ecologica densa di grandi risultati! Al termine e’ previsto una pranzo per tutti i volontari , a siglare l’unione di intenti! ! Si coglie l’occasione di invitare anche tutti coloro che vorranno partecipare,!