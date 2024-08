Inaugurazione Mostra "Profumi e Colori": L'arte di Brian Collier incontra la Natura

Le opere dell’artista inglese Brian Collier incontrano i colori e i profumi del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta. Domenica 18 agosto 2024, alle ore 11.30, si inaugura la mostra “Profumi e colori del Giardino” presso la sala convegni dell’orto botanico di Capracotta. Sarà presente l’artista Collier.

L’evento è organizzato dal Giardino della Flora Appenninica di Capracotta in collaborazione con il Comune di Capracotta, la Pro Loco di Capracotta e gli “Amici di Capracotta APS”.

Il Maestro Collier espone sei dipinti di ispirazione naturalistica che celebrano l’unione della natura e dell’umanità dialogando con una selezione di piante appenniniche essiccate che fanno parte delle oltre cinquecento specie vegetali presenti nel Giardino della Flora Appenninica di Capracotta.

Brian Collier è nato a Bolton nel Regno Unito. Ha studiato alla Royal Academy di Londra. Ha insegnato presso importanti istituti d’arte come il Royal College of Art di Londra e l’Università di Philadelphia. Tra i vari riconoscimenti, ha ottenuto il prestigioso “Prix de Rome”. Nel 1980, si è trasferito in Molise, a Santa Maria delle Grazie, di cui è l’unico abitante.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 15 settembre secondo gli orari di apertura del Giardino.

Per informazioni: 340.6449336