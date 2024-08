L'Ambasciatore del Brasile in Visita a Capracotta: Un Incontro di Grande Significato Storico e Sociale

Oggi, Capracotta ha avuto l'onore di ospitare una figura di spicco della diplomazia internazionale: l'Ambasciatore del Brasile in Italia, S.E. Renato Mosca. L'incontro è stato carico di significato, non solo per la presenza di un rappresentante di tale prestigio, ma anche per il legame profondo che unisce il diplomatico al piccolo comune molisano.

L'occasione ha permesso di riscoprire e celebrare le origini capracottesi dell’Ambasciatore, proprio in un anno di particolare rilevanza storica: il 2024 segna infatti il 150° anniversario della grande emigrazione italiana in Brasile. Questo anniversario rende ancora più speciale la visita, sottolineando l'importanza dei legami tra i due paesi e il contributo che la comunità italiana ha dato allo sviluppo del Brasile.

Durante la sua visita, l'Ambasciatore Mosca ha affrontato temi di grande attualità e importanza globale. Ha parlato con passione della necessità di promuovere la pace nel mondo, un valore che guida il suo operato diplomatico. Inoltre, ha posto l'accento su questioni di giustizia sociale, sviluppo sostenibile e inclusione, temi che sono al centro del suo impegno sia in Brasile che a livello internazionale.

Il diplomatico ha anche ricordato la necessità di combattere la fame, la povertà e le disuguaglianze, problemi che affliggono ancora molte parti del mondo, incluso il Brasile. La sua visita a Capracotta è stata dunque non solo un ritorno alle origini, ma anche un'occasione per ribadire il suo impegno per un mondo più giusto e solidale.

Per la comunità di Capracotta, questo incontro ha rappresentato un momento di grande orgoglio. Il sindaco Candido Paglione ha espresso la sua gratitudine per la visita, sottolineando quanto sia importante mantenere vivi i legami con la diaspora italiana e promuovere i valori della pace e della solidarietà. "È stato un grande onore per noi accogliere l’Ambasciatore Mosca," ha dichiarato il sindaco, "un uomo che non ha mai dimenticato le sue radici e che continua a lavorare per un mondo migliore."

La visita dell’Ambasciatore Renato Mosca a Capracotta resterà certamente nella memoria della comunità come un evento di grande significato, simbolo di un'amicizia duratura tra Italia e Brasile, e di un impegno condiviso per affrontare le sfide globali con coraggio e determinazione.