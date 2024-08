Il commovente addio di Antonio Sinibaldi al padre: 'Non sono pronto a perderti, papà'"

Perdere un padre è come perdere una parte di sé, una guida, un punto di riferimento che ha sempre offerto sicurezza e amore incondizionato. È un dolore profondo, difficile da esprimere a parole, che lascia un vuoto incolmabile. Antonio Sinibaldi, imprenditore di Bojano, scrive una commuovente lettera al padre Vincenzo recentemente scomparso:

Non sono pronto a perderti, a vedere un pezzo del mio cuore allontanarsi, a sentire il vuoto riempire ogni angolo del mio essere. È una sensazione di smarrimento, come camminare su un filo sottile sospeso tra la vita e il dolore, senza sapere quando, o se, cadrò.

Non sono pronto a dire addio, a lasciar andare le risate condivise, i momenti speciali, i piccoli gesti che hanno riempito le mie giornate di significato. Ogni ricordo diventa una piccola ferita, una dolce tortura che mi ricorda ciò che sto per perdere.

Non sono pronto a sentire il silenzio al posto della tua voce, a vedere il tuo posto vuoto a tavola, a non poterti più abbracciare nei momenti di bisogno. La tua presenza è stata una costante, una sicurezza, una luce nelle giornate più buie. Senza di te, mi sento perso, come un naufrago in un mare tempestoso, senza una bussola che mi guidi verso la riva.