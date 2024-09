Agnone- Raduno Auto Storiche Automobile Club Molise. sabato 7 settembre 2024

RUOTE NELLA STORIA NEL BORGO DI AGNONE

Si svolgerà sabato 7 settembre la 4° tappa del Raduno “Ruote nella Storia” organizzato dall’Automobile Club Molise, in collaborazione con il Club ACI Storico Molise. Il Borgo selezionato x questa 4° Edizione è Agnone antichissimo Borgo medievale dal fascino antico ricco di storia e cultura e sede da oltre mille anni quella che oggi può a pieno titolo definirsi la “fonderia del Papa”: la Pontificia fonderia di campane Marinelli unica fonderia ad avvalersi dello stemma papale per la fabbrica e per le sue eccezionali creazioni. La partenza del Raduno è prevista sabato mattina 7 settembre da Piazza prefettura nel Centro di Campobasso, successivamente la carovana di auto d’epoca sfilerà lungo le antiche strade molisane attraversando la SS87 sannitica per inoltrarsi nelle località dell’Alto Molise e raggiungere Agnone.

Nel Borgo di Agnone è previsto per i partecipanti un percorso culturale promosso dal giornalista e scrittore Nicola Mastronardi che con la sua sapienza guiderà il gruppo alla scoperta delle Chiese e del Centro Storico di Agnone un luogo magico che attraversa diverse epoche storiche come testimoniano le facciate delle Chiese gli antichi portali barocchi, le statue lignee del XV e XVI secolo, le sculture, i dipinti e gli arredi. Il percorso culturale prevede poi in tarda mattinata la visita guidata della Fonderia Marinelli un luogo magico custodito con passione da oltre mille anni dalla famiglia Marinelli. “ Organizziamo con cura i nostri eventi legati al progetto “Ruote nella Storia”, per noi i Raduni delle auto storiche sono un’occasione per coniugare la passione per lo sport dei nostri associati con la scoperta dei bellissimi Borghi molisani e delle bellezze storiche , culturali, ambientali ed enogastronomiche del nostro territorio – dichiara il Direttore di ACI Molise Francesco Meleca. -"Siamo giunti alla quarta edizione - ha ricordato inoltre il Presidente di ACI Molise Riccardo Tesone, un evento che si sta consolidando sul territorio e che anche quest’anno avrà un grande seguito di partecipanti. Come Presidente di questo Ente ci tengo a confermare il nostro impegno per coniugare, sotto l’insegna di ACI Storico, la valorizzazione del patrimonio storico-automobilistico con la scoperta di territori caratterizzati da bellezze artistiche e naturali, spesso nascoste, favorendone l’attrattiva turistica.

Il raduno vedrà la partecipazione di circa 50 veicoli d'epoca, attentamente restaurati e curati nei particolari dai loro proprietari.

Tra le auto presenti, modelli unici come la Lancia Fulvia Zagato Daytona, Lancia Aurelia, Lancia Fulvia HF fanalone. La giornata ci concluderà presso l’Azienda agrituristica Staffoli Horses, un casale Settecentesco dove si prevede un pranzo tutto dedicato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio sapientemente preparate dal patron Tiberio, dopo il pranzo le premiazioni e la consegna di Targhe ricordo per tutti gli equipaggi selezionati.

PROGRAMMA: Ore 08/09.00: Registrazione dei partecipanti gazebo di ACI Storico – Piazza Prefettura –

CB Ore 9.00: Partenza direzione Agnone.

re 10.30: Arrivo Agnone Piazza dell’Unità D’Italia.

Ore 11.00: Visita guidata chiese e Centro Storico Agnone.

Ore 12.15: Visita guidata Fonderia Marinelli Agnone.

Ore 13.30: Pranzo Agriturismo Staffoli Horses – Agnone.