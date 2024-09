Capracotta torna a vivere di sport: trionfo per Sant'Antonio nel derby di quartiere

Dopo le amichevoli di prestigio contro squadre professionistiche come Juve Stabia e Turris 1944, il Campo Sportivo Comunale Erasmo Iacovone di Capracotta è tornato al centro dell'attenzione, questa volta per un evento più intimo e sentito dalla comunità.

Ieri, 7 settembre, si è infatti disputata la tradizionale partita tra la rappresentativa del quartiere San Giovanni e quella di Sant'Antonio, un appuntamento che mancava da anni e che è stato riproposto grazie all'impegno dell'ASD Capracotta.

Nonostante il punteggio finale abbia visto prevalere la squadra di Sant'Antonio per 3 a 2, il vero vincitore è stato lo sport e il senso di comunità. La partita è stata un'occasione per ritrovarsi, per fare il tifo per la propria squadra del cuore e per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento.

"È stata una grande giornata per tutta la nostra comunità", ha commentato Pierino Di Tella, assessore allo Sport. "Il calcio, in questo caso, è stato uno strumento per unire le persone e per far rivivere le tradizioni del nostro paese".

Il ritorno del derby di quartiere è un segnale importante per Capracotta, che dimostra come lo sport possa essere un potente veicolo di aggregazione sociale e di promozione del territorio.