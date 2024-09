Temporali diffusi e temperature in calo da lunedÃ¬

Cambia lo scenario da lunedì a causa di una circolazione sul Tirreno che apporterà un peggioramento del tempo con temporali e rovesci diffusi. Condizioni instabili fino almeno a metà della prossima settimana. Temperature massime in calo.

LUNEDI’: la circolazione depressionaria, responsabile di maltempo al mattino, si smorza favorendo un temporaneo miglioramento. Nuovo peggioramento dalla sera con altri acquazzoni o temporali. Nello specifico, sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; sul subappennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare mosso.

MARTEDI’: l’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico, sui litorali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul subappennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso.

MERCOLEDI’: l’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul subappennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sull’Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali. Mare da mosso a poco mosso.