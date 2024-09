Temporali e venti di burrasca sull'Italia, allerta meteo oggi in 13 regioni

Il ciclone autunnale si sposta al Centro e al Sud oggi, venerdì 13 settembre, con un'altra giornata di maltempo - tra pioggia e vento forte - all'insegna dell'allerta meteo gialla che coinvolge 13 regioni nel complesso. Gli effetti della perturbazione legata all'ingresso di correnti fredde si trascinano e i temporali sono annunciati sulle zone di un lungo elenco di regioni.

Se a Nord c'è il rischio di ombrelli aperti in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, al Centro-Sud il quadro è omogeneo: allerta gialla da Emilia Romagna a Marche, da Umbria a Lazio, da Abruzzo a Molise, da Basilicata a Puglia, da Calabria a Sicilia. Se si considera il rischio idrogeologico, all'elenco si aggiunge anche la Campania.

L'avviso prevede venti di burrasca nord-occidentali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione su Liguria, Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige, con raffiche di favonio nelle valli, nonché sui settori adriatici di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con mareggiate sulle coste esposte.

Veneto, allerta anche sabato

Il quadro meteo in Veneto non è destinato a migliorare nel weekend e la Protezione civile regionale ha emesso un aggiornamento dell’avviso di criticità idrogeologica e idraulica, prolungando lo stato di attenzione per vento forte su zone montane e pedemontane fino a tutta la giornata di sabato.

Le previsioni meteo indicano che si profilano rovesci occasionalmente anche forti su pianura e costa. Le temperature scendono in maniera sensibile, con possibilità di neve sulle Dolomiti già a 1300 metri.