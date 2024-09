ISERNIA:  Il Tenente Colonnello Fabrizio Coppolino è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia.

Il Tenente Colonnello Fabrizio Coppolino è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia.

L’Ufficiale, nato a Messina il 10 maggio 1970, ha intrapreso la carriera militare quale Ufficiale di complemento frequentando il 161° Corso AUC, presso la Scuola di Fanteria di Cesano e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma, al termine del quale ha assunto l’incarico di Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, all’epoca, in provincia di Cagliari.

Tra il 1998 e il 1999, quale vincitore di concorso, ha frequentato il 33° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri.

Da Tenente, tra il 1999 ed il 2002, ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa. Nominato Capitano, dal 2002 al 2005 e dal 2005 al 2011, ha comandato rispettivamente la Compagnia di Tonara, nel Nuorese, e la Compagnia di Cervia-Milano Marittima, in provincia di Ravenna.

Con il grado di Maggiore, nel 2011, è stato trasferito presso il Comando Legione Carabinieri Marche ove ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione Personale.

Nel 2014, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, ha assunto il doppio incarico di Capo Ufficio Comando e Capo Sezione Addestramento.

Promosso Tenente Colonnello, trasferito in Sicilia presso lo Stato Maggiore del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”, ha svolto esperienza di staff assumendo l’incarico di Capo Ufficio Personale, Capo Ufficio Operazioni Addestramento Informazioni e Ordinamento e Capo di Stato Maggiore in Sede Vacante.

Nel corso della sua carriera ha altresì partecipato a tre missioni all’estero, tra il 2013 e il 2014 a Pristina in Kosovo, quale Capo Cellula Logistica, per la missione “MSU-KFOR”, per un anno tra il 2015 e il 2016, è stato a Hebron in Palestina, quale Capo Divisione Operazioni della missione “TIPH2” (Temporary International Presence in Hebron) voluta da Arafat per osservare il rispetto degli accordi di Oslo del 1994 tra Israele e Palestina, e nel 2020, per dieci mesi, ha svolto servizio a Gerusalemme quale Ufficiale di collegamento con il Coordinatore Americano dei rapporti tra Israele e la Palestina, per la missione “MIADIT” che i carabinieri svolgono nella città di Gerico, per curare l’addestramento delle forze di polizia palestinesi.

Nella sua formazione universitaria annovera una Laurea magistrale in Giurisprudenza, una Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

L’Ufficiale è insignito della:

Medaglia Mauriziana al merito dei 10 lustri di carriera militare;

Medaglia d’oro per il lungo comando dell’Esercito;

Croce d’oro per Anzianità di Servizio Militare

Croce Commemorativa per le Missioni di Pace;

Croce Commemorativa nazionale per le operazioni di Cooperazione Internazionale;

Defence Meritorius Service Medal conferita dagli Stai Uniti d’America;

Medaglia Commemorativa Francese;

Medaglia Commemorativa Portoghese;

Medaglia TIPH2 Palestina;

Medaglia di Bronzo del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio .

L’Ufficiale che ha già rivolto i saluti istituzionali al Prefetto Franca Tancredi e alle altre Autorità locali si presenterà alla stampa nel corso di un incontro che avrà luogo il prossimo sabato 14 settembre, alle ore 10,30, presso la sala briefing del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia.

Isernia, 12 settembre 202