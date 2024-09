Trovato Mazzo di Chiavi in Via Aquilonia ad Agnone: Rivolgersi a Altomolise.net

È stato rinvenuto un mazzo di chiavi presso via Aquilonia ad Agnone. Chiunque lo avesse smarrito può recarsi presso la sede di Altomolise.net, situata in Piazza Giovanni Paolo II, 7, per recuperarlo. Per ulteriori informazioni o per verificare se le chiavi sono le proprie, è possibile contattare il numero di telefono 389 8866106.