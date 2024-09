Olympia Agnonese, domani l'esordio in casa: Sfida al Castel di Sangro e futuro promettente per i giovani e le aspiranti calciatrici

Domani sarà un giorno speciale per l'Olympia Agnonese, pronta a fare il suo esordio in casa nel Campionato di Eccellenza allo stadio comunale "Le Civitelle" di Agnone, noto per essere uno dei pochi impianti senza barriere della regione. La squadra, guidata dai mister Dell'Oglio e Di Menna, affronterà il Castel di Sangro con grande entusiasmo e la voglia di dimostrare il proprio valore di fronte al pubblico di casa.

L'avvio di stagione è stato promettente, con un pareggio fuori casa contro il Vairano, disputato su campo neutro. Un risultato che lascia ben sperare, soprattutto considerando la giovane età della rosa e l'evidente motivazione che anima i ragazzi. Il clima attorno alla squadra è positivo, e c’è una chiara determinazione a tornare ai fasti di un tempo non troppo lontano.

Ma l'Olympia non si limita solo alla prima squadra: la scuola calcio sta registrando un numero crescente di adesioni, con il vice presidente Sica che continua a seguire da vicino lo sviluppo dei più giovani. Il progetto è ambizioso e coinvolge non solo Agnone, ma anche i paesi limitrofi. Il sindaco di Schiavi d'Abruzzo, Piluso, ha messo nuovamente a disposizione un pulmino per facilitare il trasporto dei ragazzi provenienti dall’Alto Vastese, permettendo così a tanti giovani di partecipare agli allenamenti.

Non mancano le novità per il futuro: la Polisportiva sta lavorando insieme ai vertici del calcio regionale per allestire una squadra Under 15 femminile, dato il

crescente numero di ragazze appassionate di calcio. Per ora, molte di loro giocano in squadre miste, ma l'obiettivo è creare un gruppo tutto al femminile, ispirato alla carriera di Gloria Marinelli, calciatrice agnonese oggi nella rosa del Milan femminile, che ha mosso i suoi primi passi proprio sul campo delle Civitelle.

Con queste premesse, l'Olympia Agnonese sembra avere un futuro radioso davanti a sé, con l’obiettivo di far crescere nuovi talenti e tornare ad essere protagonista nel calcio regionale. In bocca al lupo ai ragazzi, viva il lupo!