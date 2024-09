134Â° Anniversario della Posa della Prima Pietra della Basilica Minore dell'Addolorata di Castelpetroso (IS) Patrona del Molise

Domenica 22 settembre 2024 ore 11.30 Solenne Pontificale presieduto dall'Arcivescovo Metropolita Mons. Biagio Colaianni Castelpetroso (IS). La Basilica dell’Addolorata di Castelpetroso è in festa per ricordare l’anniversario per l’edificazione della Basilica, giunto al 134° anniversario.

Il 28 settembre è infatti la data che ricorda la posa della prima pietra per l’edificazione del Santuario ad opera del Vescovo Francesco Macarone Palmieri nel 1890, eretto a Basilica minore nel settembre del 2013. Programma denso di appuntamenti per i festeggiamenti di settembre, il settenario in onore della Vergine Addolorata inizierà sabato 14 settembre per concludersi venerdì 20 settembre.

Sabato 21 settembre 2024 alle ore 17.00 la comunità di San Giuliano del Sannio porterà l’olio per la lampada votiva ai piedi dell’Addolorata; i pellegrini saranno accolti dal rettore della Basilica Minore don Fabio di Tommaso. Seguirà come da tradizione una fiaccolata da Guasto di Castelpetroso verso il luogo delle apparizioni con Celebrazione Eucaristica alle ore 21.00

. Domenica 22 settembre 2024 alle ore 11.30 il Solenne Pontificale si svolgerà alla presenza di fedeli, pellegrini e devoti, autorità civili e militari. Nel pomeriggio Solenne Celebrazione presieduta da S.E. Mons. Bruno Varriano, Vicario Patriarcale per Cipro.

Cenni storici. Data le asperità del luogo, non facilmente accessibile, nel settembre 1888 si decise di costruire il Santuario verso la base del monte; la prima pietra fu posta il 28 settembre 1890 alla presenza di circa trentamila fedeli, in un’atmosfera di fede e di gioia. Il Santuario dell’Addolorata fu costruito grazie alle offerte dei fedeli. Il grande impegno architettonico dell’opera, la povertà della zona e della diocesi fece sì che per la costruzione si alternarono tempi di intenso lavoro. Il Santuario fu infatti finito e consacrato il 21 settembre 1975. Sul luogo delle apparizioni, invece nel 1948 fu eretta una cappella in pietra.