Auguri agli Sposi Diego Di Menna e Stefania Di Menna

In questo giorno speciale, nella Chiesa della Madonna di Costantinopoli di Agnone, si è celebrata l'unione di due cuori che hanno scelto di camminare insieme: Diego Di Menna e Stefania Di Menna si sono uniti in matrimonio . Gli sposi dopo il rito sacro hanno festeggiato in un magnifico locale di Trivento.

Questo l'augurio che giunge a Stefania e Diego:

“Possa il vostro amore crescere ogni giorno di più, e che la felicità vi accompagni in ogni passo che farete insieme. Con tutto l'affetto, da parte della famiglia, dei fratelli, degli amici, e di Luisa e Asia:”Auguri di cuore!