L'Olympia Agnonese inserita nel Programma di Sviluppo Territoriale dell'Evolution Programme: Formazione e Visite Mensili dai Tecnici FIGC

L'Olympia Agnonese, storica società sportiva del Molise, ha raggiunto un importante traguardo: la sua scuola calcio è stata inserita nel progetto AST (Aree di Sviluppo Territoriale) dell'Evolution Programme. Questo programma, coordinato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, mira a strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa per tutti i soggetti coinvolti nel percorso di crescita dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici: tecnici, allenatori, dirigenti e genitori.

L'Evolution Programme rappresenta un approccio innovativo alla formazione calcistica, con l’obiettivo di creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle potenzialità di ogni ragazzo e ragazza. Il Programma di Sviluppo Territoriale, infatti, si propone di introdurre nuove metodologie per garantire che i giovani atleti possano esprimersi al meglio, sia a livello tecnico che personale.

Una delle novità principali per la scuola calcio dell'Olympia Agnonese è la collaborazione con i tecnici federali FIGC del Molise, che mensilmente visiteranno il centro sportivo della società. Queste visite hanno l’obiettivo di monitorare il lavoro svolto sul campo e di proporre interventi formativi e tecnici, rivolti a tutte le categorie di base: dai "Piccoli Amici" ai "Primi Calci", fino ai "Pulcini" e agli "Esordienti".

Il responsabile dell’Olympia Agnonese, Sica, ha accolto con entusiasmo questa importante novità, sottolineando come l’inserimento della società nel progetto AST rappresenti un passo fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei giovani calciatori della regione. Grazie al supporto dei tecnici FIGC, i giovani atleti avranno l'opportunità di beneficiare di un percorso formativo di qualità, in linea con le migliori pratiche a livello nazionale.

L'iniziativa, inoltre, coinvolge non solo i ragazzi, ma anche allenatori e genitori, con l'obiettivo di creare un sistema integrato e armonioso di educazione sportiva, capace di valorizzare tanto gli aspetti tecnici quanto quelli etico-educativi. Questo approccio globale rappresenta uno dei punti di forza dell'Evolution Programme, che mira a rendere il calcio un mezzo di crescita completa per i giovani.

L’Olympia Agnonese, grazie a questa collaborazione con la FIGC, si conferma così una delle realtà più promettenti nel panorama calcistico giovanile del Molise, pronta a investire nel futuro dei suoi giovani talenti.