Polizia di Stato - Isernia: il Questore riceve i fratelli Maria e Luigi Centracchio, atleti delle Fiamme Oro, campioni di Judo.

Il Questore di Isernia, Davide Della Cioppa, ha voluto incontrare i fratelli Maria e Luigi Centracchio, atleti del Gruppo Sportivo “Fiamme Oro” della Polizia di Stato.

Maria, campionessa italiana di Judo e soprattutto, come tutti ricordiamo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, risiede a Isernia e dal giugno del 2015, è entrata nelle “Fiamme Oro”.

Anche Luigi, 22 anni, continua la tradizione di famiglia, facendosi notare nelle varie gare a cui partecipa e vincendo la medaglia di bronzo nella seconda giornata dei Campionati Mondiali Juniores di Judo 2021.

Il Questore si è complimentato con loro per i prestigiosi risultati raggiunti, chiaro modello di esempio sportivo virtuoso, sottolineando che la via della legalità e della lotta al disagio giovanile passa anche per la promozione di riferimenti culturali e sociali alternativi grazie allo sport.

Inoltre, sono state condivise delle progettualità future al fine di coinvolgere sempre più i giovani attraverso la pratica sportiva ed avvicinarli alla Polizia di Stato.

Ai giovani atleti isernini un grosso in bocca al lupo per i prossimi impegni dal Questore e da tutti i colleghi di Isernia.

