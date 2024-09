Meteo: Temperature in calo, i termometri scenderanno sotto la media in settimana

Lo scenario climatico della scorsa settimana ha visto l'Italia divisa isostanzialmente in due, con condizioni addirittura da piena Estate Sud e su parte del Centro. Nel corso del weekend masse d'aria fredda hanno iniziato ad affluire provocando un calo termico dapprima sulle regioni centro-settentrionali, poi anche su quelle meridionali nella giornata di Domenica.

Ora i valori termici sono decisamente più consoni alla stagione e ci si domanda se questa fase fresca proseguirà e se dunque siamo destinati ad andare inesorabilmente verso caratteristiche pienamente autunnali o se invece qualche scampolo di Estate tardiva arriverà ad accarezzarci nelle prossime settimane.

Secondo gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione, il quadro climatico non subirà grossi scossoni fino a Mercoledì 2 Ottobre: le giornate saranno caratterizzate da un clima gradevole al Centro-Sud, con valori massimi anche prossimi ai 24/25°C, mentre sarà un po' più fresco al Nord, dove i cieli saranno coperti da una più spessa coltre di nubi..

Le cose cambieranno invece nei giorni successivi quando lo scenario climatico promette di assumere nuovamente connotati autunnali, a causa delll'arrivo di un vortice ciclonico. Quest'ultimo non solo porterà forte maltempo, ma soprattutto non permetterà alle temperature di salire, portandole in alcuni casi anche sotto la media stagionale: questa situazione durerà almeno fino alla giornata di Venerdì 4 Ottobre.

Ci attendono dunque giornate in cui, al Centro-Nord le temperature si manterranno spesso sotto i 20°C. Il Sud registrerà valori leggermente superiori, ma comunque notevolmente inferiori rispetto a quelli della scorsa settimana.

Per quanto riguarda il prossimo weekend, l'azione del vortice ciclonico influenzerà ancora il tempo e manterrà, di conseguenza, temperature tipicamente autunnali, specie sulle regioni settentrionali.