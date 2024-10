Abruzzo: i mercatini di Natale con i treni della Transiberiana d'Italia

Un treno che arriva dal passato e attraversa paesaggi innevati e silenziosi. Anche questa è la magia del Natale, una esperienza unica da vivere con emozioni e poesia: visitare i mercatini di Natale di Roccaraso e Campo di Giove, con la Transiberiana d’Italia e Ferrovie dei Parchi.

La Transiberiana d’Italia , la linea ferroviaria che congiunge Sulmona-Carpinone-Isernia inaugurata nel 1892, attraversa due parchi nazionali percorrendo 130 chilometri in uno scenario mozzafiato.

Ogni sabato e domenica, dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, dalla stazione di Sulmona partono due corse giornaliere (alle 9 e alle 10:30) che, percorrendo un itinerario panoramico che risale la Valle Peligna e il Colle Mitra e superando Pettorano sul Gizio, Cansano e Campo di Giove, entrano nel territorio del Parco Nazionale della Majella.

Le soste alle stazioni di Roccaraso e Campo di Giove permettono ai viaggiatori di raggiungere i mercatini di Natale e pranzare nei ristoranti convenzionati per poi tornare a Sulmona tra le 18:45 e le 19:40.

In Abruzzo a dicembre nevica e fa freddo e sorseggiare una bevanda calda nell'atmosfera magica dei divani in pelle delle carrozze di legno e metallo anni Trenta e Quaranta, è una esperienza assolutamente unica da non perdere.