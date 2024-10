Teatro e Tradizioni: Al Via i Corsi del Circolo San Pio per promuovere la cultura locale

AGNONE – Il Circolo San Pio di Agnone si prepara ad ospitare un'interessante iniziativa dedicata alla riscoperta delle tradizioni locali attraverso l'arte teatrale. Enzo Carmine Delli Quadri , presidente onorario del circolo, ha annunciato che la Compagnia del Teatro Comico degli Abruzzi organizzerà corsi di teatro aperti a tutti coloro che desiderano partecipare. La compagnia, che da anni si occupa della valorizzazione degli usi, costumi e del dialetto del territorio alto vastese e molisano, ha come obiettivo quello di individuare nuove risorse, sia umane che culturali.

I corsi, che si terranno presso la sede del Circolo, saranno orientati all'apprendimento delle basi dell'espressione teatrale, con lo scopo di far emergere le capacità spesso nascoste dei partecipanti. Gli incontri, strutturati in modo semplice e diretto, favoriranno la conoscenza reciproca tra insegnanti e allievi, creando un ambiente inclusivo e stimolante.

Il primo incontro introduttivo è previsto per lunedì 7 ottobre alle ore 18 e sarà presentato dallo stesso Enzo Delli Quadri, con la partecipazione di Umberto Di Ciocco , responsabile della gestione dei corsi. Durante questo incontro, aperto a soci e non soci, verranno illustrati gli obiettivi e i contenuti del percorso formativo, che saranno definiti in base alle esigenze e alle potenzialità dei

partecipanti.

Una decisione interessante del Direttivo del Circolo è quella di permettere l'accesso ai corsi anche ai non soci, i quali, partecipando, acquisiranno automaticamente lo status di socio, con un contributo simbolico di un solo euro. L'iniziativa si inserisce in un'ottica di apertura e coinvolgimento della comunità, mirando a creare un legame tra i cittadini e la cultura del territorio.

I corsi rappresentano un'opportunità per avvicinarsi al mondo del teatro e allo stesso tempo riscoprire le radici storiche e linguistiche della regione, in un clima di condivisione e crescita personale.